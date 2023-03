Il tecnico Giuseppe Galderisi, intervenuto sulle frequenze di Radio24, analizza le ultime sull'Inter e lascia il suo pronostico per la serata di Champions League: “In questo momento si fatica, gli impegni sono tanti, gli infortuni hanno il loro peso e mentalmente non è semplice. Contro lo Spezia l'Inter ha tirato tantissime volte in porta, sono mancati cinismo e lucidità per sfruttare le occasioni. Porto? Campo difficile, ma i nerazzurri passeranno il turno”.