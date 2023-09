Intervistato da Milannews, l'ex calciatore - oggi allenatore - Giuseppe Galderisi ha parlato così del prossimo derby di Milano, in programma il prossimo 16 settembre: "Già un crocevia in chiave Scudetto? Secondo me no - ha esordito -. Io credo però che lo scudetto se lo giochino le due milanesi. Il Napoli? Competitivo, ma è sempre difficile ripetersi. Inoltre occhio alla Juve. Adesso posso parlare da allenatore, perché lo vivo sulla mia pelle: un conto è preparare una partita ogni sette giorni, un altro ogni due-tre. Non avere le coppe europee è un vantaggio non da poco per i bianconeri".