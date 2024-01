Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, a pochi giorni dalla sfida dei nerazzurri alla Fiorentina parla ai microfoni di Radio Firenze Viola analizzando la squadra di Simone Inzaghi, con focus su Benjamin Pavard e Lautaro Martinez: "La forza dell'Inter è la rosa ampia e sono tanti i giocatori che ha a disposizione che possono subentrare e sostituire i titolari senza mostrare differenza di livelli, la squadra ha sempre giocatori freschi e pronti per entrare nel secondo tempo o in caso di bisogno. Pavard lo conosco bene perché lo seguivo già qualche anno fa quando consigliavo i calciatori a Luciano Spalletti, era molto giovane ma avevo già intuito che sarebbe diventato forte, un giocatore del genere si immagina subito come potrebbe crescere".

Ma come si ferma un attaccante come il Toro? "I campioni come Lautaro si marcano con l'aiuto della squadra e del reparto, da soli è difficile, i campioni si esaltano se hanno più spazio quindi bisognerebbe avere attenzione e furbizia per limitarlo e metterlo in difficoltà in spazi stretti, magari raddoppiandolo. Potrebbe essere più pericoloso se la Fiorentina andasse in vantaggio, perché aumenterebbero gli spazi e diminuirebbero le attenzioni".