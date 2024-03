C'è tanto Cile nell'intervista concessa da Fabio Galante ai colleghi di ADN Deportes. Si parte dal presente, con un'inevitabile opinione sulla stagione di Alexis Sanchez, cavallo di ritorno a Milano dopo l'addio di due estati fa: "Sanchez è sempre un giocatore importante, lo ha dimostrato nel primo anno all'Inter e anche in questa stagione - le parole dell'ex difensore -. E' un giocatore che quando entra è sempre al 100% ed è molto amato da tutti i suoi compagni. Sono giocatori molto importanti che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Lo scarso minutaggio? Alexis è in una squadra composta da tanti campioni. Non è facile perché ci sono Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Marko Arnautović, sono tutti grandissimi calciatori. Secondo me sta dimostrando il suo valore. Forse sta giocando un po' meno degli altri, ma quando gioca si vedono la sua presenza e le sue qualità".

Sempre rimanendo in tema cileno, Galante ricorda così l'ex compagno Ivan Zamorano, con il quale ha condiviso lo spogliatoio dal 1996 al 1999: "È un ragazzo eccezionale, il ricordo più bello è quando l'Inter vinse la Coppa Uefa nel 1998. E' un grande giocatore, un ragazzo gentilissimo che ricordo con piacere".