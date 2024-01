Fabio Galante dalla sede dell'Inter ha commentato a InterTV la vittoria dell'Itner sulla Lazio: "Stasera abbiamo visto una grnadissima partita da parte dell'Inter, hano fatto tutto i nerazzurri, Lazio non pervenuta merito dell'Inter che ha dimostrato di avere una marcia in più. Contento che la finale sia Napoli-Inter perché è giusto si affrontino la vincitrice della Coppa Italia e quella dello scudetto. Un grande spirito da parte dell'Inter, una famiglia, hanno dimostrato anche stasera di giocare l'uno per l'altro, si cercano, si trovano, ed escono poi fuori le qualità dei singoli. E' tutto un mix che fa vedere poi oltre ai tre gol anche azioni bellissime. Complimenti ai Inzaghi, la società, lo staff e tutti i calciatori.

La finale la vedrò a Milano e la vivrò come tutte le finali, con molta emozione perché poi ci si gioca un altro trofeo, sarebbe il quintio per Inzaghi, ci sono tante componenti per far sì che sia una finale importante e sono felice che ci sia l'Inter".