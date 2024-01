Fabio Galante, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', mette in evidenza le qualità dell'Inter dopo la vittoria di Monza: "L'Inter parte sempre forte e con cattiveria agonistica, tranne un paio di partite. Sta giocando veramente bene, specialmente quando hanno la possibilità di andare in campo aperto. Da ex calciatore, però, vi dico che siamo solo a metà, la strada è ancora lunga"