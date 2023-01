Che partita ti aspetti? "Sicuramente è difficile capire quale sarà l’atteggiamento delle due squadre. Sono due squadre forti fatte da squadre di giocatori che possono sempre trovare il colpo e fare la differenza quindi è difficile fare un pronostico o dire chi sia favorita. Partono alla pari, al di là di ciò che stanno facendo in campionato".

Dopo Walter Zenga e Marco Materazzi, spazio anche a Fabio Galante , altro ospite d'eccezione ai microfoni di Inter TV, dove l'ex difensore interista analizza così la finale di Supercoppa tra Inter e Milan tra poco in scena:

Sulle formazioni di entrambe le squadre condizionate dagli infortuni:

"La forza del Milan, c’è da fare i complimenti a Pioli per quanto fatto l’anno scorso, ha avuto tante assenze come questa sera e pur cambiando qualche ruolo è sempre riuscito a tirare sempre il meglio dal gruppo. Io penso che questa sera con i giocatori a disposizione di entrambe le squadre non ci sono sorprese, le formazioni sono le pronosticate".

Quale duello deciderà la gara?

"Dico in difesa: duelli che vedranno Giroud contro i nostri difensori e dall’altra parte Dzeko e Lautaro con i loro".

Dopo lo scudo dell’anno scorso questa è la partita della rivincita?

"È chiaro che quando si tratta di partite del genere la rivincita c’è sempre. È un derby, i giocatori si conoscono benissimo… È normale che chi vince questa sera darà uno slancio, poi chiaro che l’Inter abbia un po’ il dente avvelenato. Anche perché lo scorso anno, al di là di tutto, l’Inter è vero che ha rallentato ma va dato merito al Milan e quest’anno siamo ripartiti. L’Inter al di là di tutto ha le basi forti per giocare contro chiunque. Stasera verrà fuori una bella partita che può dare uno slancio anche al campionato".