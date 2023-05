"L'attacco dell'Inter è di altissimo livello, chiunque gioca fa bene. Poi penso che è proprio la squadra che deve essere tale, specialmente in gare come la finale". Così Fabio Galante a InterTV prima della finale di Coppa Italia. "Poche variazioni rispetto a un anno fa? Buon segno, significa continuità: chi è stato scelto, vuol dire che si è adattato e ha fatto bene. Stagione ad alti e bassi, ma nello sprint finale ha ritrovato brillantezza ed è sulla strada buona.

Le gare europee danno consapevolezza e i giocatori dell'Inter sono stati bravi anche a cambiare ruolo. E non dimentichiamo che l'assenza di Skriniar poteva essere un peso. Ripeto: la squadra è migliorata nella sua globalità e in difesa sono emersi i valori. Alla fine la difesa resta sempre la base per vincere le partite".