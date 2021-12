Gagliardini a ITV: “Non me ne vogliano le squadre liguri, è solo un caso…”

"Contro la Roma avremo una gara fondamentale per il nostro campionato", ha aggiunto

Match winner contro lo Spezia, il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini parla così ai microfoni di Inter TV: "Tanti gol alle liguri? Solo un caso, non me ne vogliano… Io cerco sempre di fare il massimo, poi capitano i gol contro queste avversarie. Oggi eravamo un po’ in difficoltà in difesa, siamo arrivati al tiro con molti giocatori e questo ti facilita anche nelle vittorie”.