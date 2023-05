Il tweet è stato cancellato ma non abbastanza in tempo per evitare la gaffe. Subito dopo il successo del Manchester City sul Real Madrid, infatti, l'Uefa ha twettato un post con cui invitava i tifosi a un quiz per una lotteria che mette in palio i biglietti per l'atto finale. Peccato che al simbolo dell'Inter sia stato affiancato quello dei madrileni e non dei Citizens.