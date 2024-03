Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli e oggi allenatore del Latina, è intervenuto a Radio Marte per parlare del caso che in queste ultime ore sta tenendo banco in Serie A, con i presunti insulti a sfondo razziale di Francesco Acerbi a Juan Jesus: "Di fronte a certe cose non si può evitare di prendere posizione, è il rispetto che viene meno, e se pensi di offendere qualcuno per il colore della pelle, è semplicemente allucinante.

Cade poi, nella fattispecie Acerbi, il significato del gesto che il giocatore fa, prima di ogni gara, di pregare verso il cielo. Credo fortemente che si sia trattato di un momento di foga agonistica ma bisogna dare un segnale forte, Acerbi va squalificato altrimenti non ne usciamo più. Solo poco tempo fa abbiamo parlato di scommesse illecite, ora il razzismo".