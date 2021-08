Gabriel Brazao è tornato a Milano per aggregarsi al gruppo Inter

Il portiere ha postato una foto dei campi di Appiano Gentile

Dopo l'esperienza alla Real Oviedo e le vacanze, il portiere brasiliano Gabriel Brazao è tornato in Italia, mettendosi a disposizione di mister Simone Inzaghi come da programma e in attesa eventualmente di un nuovo trasferimento. Lo ha confermato indirettamente lo stesso estremo difensore classe 2000, postando una foto panoramica sui campi da gioco di Appiano Gentile.