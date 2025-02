Presente anche Matteo Gabbia al 20esimo Torneo Amici dei Bambini, il difensore del Milan, ha parlato del momento che stra attraversando la squadra rossonera all'indomani dell'uscita dalla Champions League: "Non è stata facile l’ultima serata. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati e abbiamo capito che l’unico modo in questo momento è di lavorare, mettere il massimo in quello che facciamo. La stagione è ancora lunga: c’è il campionato, c’è la Coppa Italia, abbiamo degli obiettivi. Abbiamo l’obbligo morale di dare tutto per noi e per i tifosi che ci seguono sempre. Di conseguenza dobbiamo cercare di raggiungerli, di fare il massimo. Puntiamo a fare questo", ha detto prima di parlare anche dei derby contro l'Inter giocati in stagione.

Come avete fatto a battere l’Inter due volte e poi avete avuto difficoltà contro squadre oggettivamente meno forti, come la Dinamo Zagabria ed il Feyenoord?

"Penso che comunque tante partite che voi considerate più semplici hanno le loro difficoltà, a volte dipende tanto anche da noi. È giusto che anche noi ci guardiamo allo specchio e ci prendiamo le nostre responsabilità. Io in primis ad esempio a Zagabria. È normale che tante partite sono difficili, che non può essere sempre ottimo il risultato. È normale che in una stagione ci siano degli alti e dei bassi, il nostro obiettivo è di fare il meglio possibile perché ci siano più alti che bassi".