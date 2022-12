Da ex compagno di Samir Handanovic ai tempi dell'Udinese, Maurizio Domizi non ha consigli da dare al portiere sloveno riguardo al suo futuro sportivo, ancora tutto da definire visto che non è chiaro se il contratto con l'Inter che scade il prossimo 30 giugno verrà rinnovato o meno: "Comunque è ancora il portiere dell'Inter, anche se è una riserva - ha detto l'ex difensore a TMW -. Samir è intelligentissimo e saprà sicuramente orientarsi verso quella che sarà la decisione più saggia per il suo futuro".