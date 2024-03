Bento Krepski farebbe bene a fare uno step intermedio prima di misurarsi in una grande realtà come l'Inter, club che lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi per il reparto portieri del futuro. A pensarlo è Rubinho, ex estremo difensore con un lungo passato in Italia: "Bento è un portiere molto bravo e di grandi prospettive. Lo vedrei bene più alla Fiorentina che all’Inter", le sue parole a Sportitalia.com.