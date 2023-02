Marc Lasry, co-proprietario della franchigia NBA dei Milwaukee Bucks, accostato nei mesi scorsi all'Inter nell'ottica di un ingresso nella società nerazzurra, ha un accordo per la cessione delle proprie quote di partecipazione della formazione del Wisconsin alla Haslam Sports Group. La valutazione complessiva sarebbe di 3,5 miliardi di dollari: si tratta della seconda valutazione più alta di sempre per il basket a stelle e strisce dopo i 4 miliardi sborsati da Mat Ishbia per il 57% dei Phoenix Suns.