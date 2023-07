ll presidente del Frosinone Maurizio Stirpe si è concentrato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul tema ricavi: "Concentrandosi sulla suddivisione dei diritti tv e aumentando la base dei ricavi complessivi. Perché in Inghilterra, ad esempio, attraverso la crescita di questi ricavi, oggi club di B hanno risorse superiori a quelle che abbiamo in A. Solo aumentando la base dei ricavi, le grandi squadre saranno forse disposte a prendere in considerazione ripartizioni diverse delle risorse".