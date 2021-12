Frosinone, Angelozzi esalta Gatti: “Starebbe bene all’Inter e alle altre big”

L'ad dei ciociari sul classe 1998: "Gatti è un Chiellini coi piedi di Bonucci, fa anche gol. Giocherà dieci anni in Serie A"

Intervistato da Radio Marte, l'ad del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato in termini entusiastici di Federico Gatti, difensore classe 1998 della formazione gialloazzurra, prospettando per lui un futuro importante: "L'abbiamo acquistato per 150 mila euro e da inizio campionato ho detto che è un ragazzo da seguire, è un difensore che giocherà dieci anni in Serie A e andrà anche in Nazionale per molto tempo. In Italia ci sono pochi centrali così forti. Gatti è un Giorgio Chiellini con i piedi di Leonardo Bonucci. Fa anche gol, chi lo prenderà farà un grande affare perché di giovani così forti non ce ne sono: starebbe bene al Napoli, alla Juve, all'Inter, al Milan, alla Roma... Potrebbe stare bene a tutti. È un giocatore di 1.94, di grande versatilità, tecnica, personalità, gli manca una cosa: il minutaggio".