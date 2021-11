From UK – Il Manchester United fa sul serio per Marcelo Brozovic

Ancora nessun accordo per il rinnovo tra il croato e l'Inter: i Red Devils e il PSG monitorano con interesse

Manchester United e Paris Saint-Germain molto vigili sulla situazione di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dai media britannici nelle ultime ore, e in particolare da Sport Witness, il futuro del croato all'Inter sarebbe effettivamente in bilico: c'è l'offerta dei nerazzurri per trattenere l'ex Dinamo Zagabria a Milano, ma le parti sembrano ancora distanti. E così non si esclude l'addio a parametro zero alla fine dell'anno. In tal senso, proprio i Red Devils avrebbero mostrato un interesse concreto per Epic Brozo.