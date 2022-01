Frimann: “Eriksen in Premier League? Spero al Tottenham. O al Brentford”

L'ex Nazionale danese: "Metto sul tavolo anche i Bees per via delle relazioni danesi"

Le voci rimbalzate nella serata di ieri su un possibile ritorno di Christian Eriksen in Premier League sono arrivate ovviamente anche in Danimarca. Dove l'ex Nazionale danese Per Frimann, intervistato da TV3 Sport, indica in quali club vorrebbe vedere giocare l'ex centrocampista dell'Inter e in quale no: "Spero che possa andare al Brentford o Tottenham. Metto sul tavolo il Brentford per via delle relazioni danesi. Mi auguro non scelga il West Ham e che non arrivi sfinito al Mondiale".