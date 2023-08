Sebastien Frey crede in Yann Sommer e consiglia all'Inter di chiudere subito il suo acquisto. Intervistato da Tvplay, il francese approva l'arrivo a Milano dello svizzero: "Sommer è un portiere che può far bene all’Inter. E’ un affare da chiudere molto velocemente - le sue parole -. E’ quello di cui ha bisogno quest’anno. Poi probabilmente prenderanno Trubin che è all’ultimo anno prima della scadenza. Entro 48 ore spero possano chiudere Sommer. In Giappone hanno giocato con Stankovic. Non so se è pronto per le aspettative dell’Inter di oggi.

Ci serve un portiere pronto. Ma ho visto un ragazzo interessante, e anche un bel trascorso visto che è il figlio di Dejan. Gli ho visto fare cose interessanti. Lo hanno buttato dentro perché non c’era nessuno e ha fatto comunque bene. Io gli farei giocare la Coppa Italia e vedrei cosa può darti nella competizione. Può essere una buona alternativa. Non so se c’è spazio per prendere un secondo di esperienza, per cui a questo punto prova un ragazzo che può crescere".