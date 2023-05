Dal prato dell'Olimpico, anche Sebastien Frey rivela per Sport Mediaset le sue emozioni prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: "Atmosfera bellissima, il mio cuore è diviso in due tra l'Inter che è stata la parte iniziale della mia carriera e la Fiorentina quella più bella. Sono un grande ammiratore di Edin Dzeko, che ha sempre dimostrato di essere presente, poi c'è Lautaro Martinez; sono giocatori che possono risolvere la partita con giocate speciali. Per la Fiorentina punto su Gaetano Castrovilli, il mio pupillo; spero faccia una grande partita.

Cosa dico a Samir Handanovic? Ha fatto una grande carriera, difendendo con grande forza la porta dell'Inter. Questa partita dove può alzare la Coppa Italia è un grande premio per lui, spero possa uscire da questa scena con tutti gli onori e un trofeo".