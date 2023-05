Intervistato da TVPLAY_CMit, Sebastien Frey si è lasciato andare ai ricordi della sua esperienza all'Inter: "Chi mi rappresentava in Italia era Claudio Vigorelli, un carissimo amico. Era un giorno in cui si giocava la Coppa Uefa, arrivo in sede e ci caricano per andare a San Siro, il presidente Massimo Moratti è arrivato dopo con mezzi suoi. Ci regalano subito il giubbotto dell’Inter a me e a mio padre. Non avevo mai visto San Siro, pensavo fosse un’astronave. Arriviamo, beviamo un po’ di champagne, a fine riscaldamento arriviamo alla tribuna dove stava anche il presidente Moratti. Vedo San Siro pieno ed ero spiazzato. Prima dei mondiali del ’98 non c’era grande passione per il calcio in Francia, tolto Lione, PSG, Lens e Marsiglia non c’erano grandi folle. La partita la vince l’Inter, credo che Ronaldo abbia fatto gol su rigore. Scendiamo, non avevo ancora firmato ma già mi salutavano sapendo che avrei giocato con loro l’anno prossimo. Mi hanno salutato tutti, Pagliuca, West. Mazzola e Moratti fanno stampare la maglia di Ronaldo e me la fanno dare da lui. Il giorno dopo andiamo in sede per firmare il contratto, arrivo là e dico che mi serviva un assegno per salvare il Caen, Mazzola mi chiede quanto serve, mi danno il contratto e l’assegno da riportare al Caen in due minuti”.

Focus sulla figura proprio di Moratti: "Non era solo un presidente, penso sia il primo tifoso dell’Inter e papà di tutti i giocatori che hanno indossato la maglia dell’Inter. Questo eccesso di amore dell’Inter forse lo ha portato a fare qualche errore, ma un presidente così è difficile da ritrovare".