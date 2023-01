"Penso che negli ultimi anni nel calcio ci sia stata molta superficialità. Se un club fa errori deve pagare. La sentenza è stata molto rapida e le conseguenze sono state molto rapide e molto pesanti per la Juventus che era seconda. Se hanno sbagliato è giusto paghino come tutti. La Juve era stata presa come esempio. Questo permetterà forse al calcio italiano di fare un po' d'ordine". Così parla Sebastian Frey, ex portiere tra le altre anche dell'Inter, dopo la penalità comminata dalla giustizia sportiva ai bianconeri.