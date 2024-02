Presente allo Sheraton Milan San Siro per l'ultimo giorno del mercato invernale 2024, Sebastien Frey si è soffermato con i colleghi di Sportmediaset per anticipare i temi del derby d'Italia, in programma domenica sera a San Siro: "Io la definisco la prima finale del campionato - le parole dell'ex portiere francese -. L'Inter vorrà portare a casa il risultato, la Juve proverà a strappare almeno un punto. Da interista, spero la squadra di Inzaghi che possa vincere e portarsi poi a +7 facendo bottino pieno nel recupero, in quel modo il gap diventerebbe importante. Ma la squadra di Allegri è solida".

Da ds, sceglieresti Szczęsny o Sommer? Lautaro o Vlahovic?

"Oggi in porta scelgo Sommer, lo seguo da tanti anni. E' una certezza, un grande lavoratore. Poi in attacco dico Lautaro, anche se in questa stagione si sta vedendo il vero Vlahovic: il Toro da anni è un leader e il giusto capitano della squadra".