Intervistato da Tag24.it , l'ex portiere, tra le altre, dell'Inter, Sebastien Frey , ha parlato del rendimento in Europa dei nerazzurri, reduci dal 2-0 del Da Luz contro il Benfica: "L’Inter per me ieri è stata una bella sorpresa. Fuori casa mi sarei accontentato anche di un pareggio, sarebbe stato già un buon risultato. Anche perché adesso la squadra di Inzaghi si giocherà il ritorno in casa davanti ai suoi tifosi. Se devo fare una previsione per il passaggio del turno per come si è messa dico 70% Inter e 30% Benfica. Il 2-0 non dà la certezza di andare avanti ma è un bel vantaggio”.

Peccato che il bilancio in campionato sia molto diverso per l'Inter: "Mi domando come sia possibile che in serie A abbia un rendimento così diverso dalla Champions League. Però devo dire anche che credo che il nostro campionato stia tornando ad essere bello e ad alti livelli. L’Inter, il Milan, il Napoli ma anche Juventus, la Roma e la Fiorentina. Tante sono le squadre che sono riuscite ad andare avanti nelle competizioni europee e questo non può che fare bene al nostro calcio”.

Nonostante l'exploit europeo, la panchina di Simone Inzaghi è a forte rischio e molti tifosi chiedono che venga sostituito, con l'ombra di Antonio Conte su di lui: “Bisogna avere rispetto per chi sta lavorando e soprattutto per chi si sta giocando obiettivi così importanti. L’Inter è ancora in corsa per la Champions e la Coppa Italia e in campionato ha comunque ancora tanto da giocarsi per raggiungere le prime posizioni. Simone merita di lavorare con tranquillità, senza stare a pensare se sarà lui o meno l’allenatore della prossima stagione per i nerazzurri”.