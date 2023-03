Raggiunto dal quotidiano portoghese O Jogo, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha parlato in termini positivi dell'estremo difensore del Porto Diogo Costa per la prestazione fornita nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League proprio contro i nerazzurri: "Diogo Costa a Milano è stato impressionante, ha compiuto parate da applausi. Per me avrà un grande futuro", le parole del francese.