Cos'è per Remo Freuler la modernità nel calcio? Incalzato con questa domanda dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Bologna sintetizza il suo punto di vista con l'esempio dell'ultima finale di Champions League: "In questo momento ci sono 2 o 3 tipi: in finale di Champions sono arrivate l'Inter e il Manchester City. Il City fa possesso del pallone, l'Inter gioca 3-5-2 facendo anche possesso palla però anche in contropiede è molto molto pericolosa. Per me il calcio moderno sono un po' tutte e due.

Non è saper fare tutto perché è difficile che il City faccia il 3-5-2 dell'Inter o che l'Inter giochi come il City. Dipende dall'allenatore. Magari il calcio moderno per Inzaghi è quello che fa lui e per Guardiola è quello che fa lui".