Freni, sottosegretario Economia: “Decreto sostegni, pronto aiuto allo sport”

"Oltre un miliardo di euro per un sostegno concreto alle attività che hanno subito un pregiudizio immediato", le sue parole

Il Governo è pronto a raccogliere l'appello del presidente del Coni Giovanni Malagò sui ristori per il mondo dello sport. Intervistato dal Corriere della Sera, il Sottosegretario all'Economia Federico Freni spiega infatti che il Consiglio dei Ministri è pronto a lanciare il nuovo decreto Sostegni con novità importanti per alcuni settori duramente colpiti dalla pandemia: "Non manca molto ormai, nei primi giorni della settimana il testo approderà in CdM, con una dote di almeno un miliardo di euro. L’obiettivo è garantire un sostegno concreto alle attività che hanno subito un pregiudizio immediato da questa quarta ondata, a partire dal comparto turistico, le discoteche, i settori dello sport e dello spettacolo".