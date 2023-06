Nel pomeriggio di oggi, è andato in scena l'incontro tra il gm della Roma Tiago Pinto e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali con oggetto Davide Frattesi. Al termne del meeting, stuzzicato dai cronisti presenti, Carnevali non ha voluto comunque sbilanciarsi sull'esito del confronto: “È ancora presto. Si è parlato di Volpato? Almeno quello”. Solo una battuta per il dirigente portoghese: “Io voglio solo vendere”.