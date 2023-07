Infaticabile mezzala, Davide Frattesi. Ne ha fatta di gavetta in Serie B, dopo essere cresciuto tra Roma e Lazio. Poi arrivò il Sassuolo, che gli ha permesso di fare l'upgrade, facendolo crescere con continui prestiti cadetti, prima all’Ascoli, dunque all'Empoli. In Toscana la tappa è stata davvero formativa, ricordando la stagione 2019/2020, condita dai 5 gol e i 4 assist in 37 presenze complessive. Fosforo, piedi buoni e grande senso dell'orientamento nell'attacco alla profondità.

Passa al Monza nell’estate 2020: Galliani ha deciso di affidargli i polmoni della squadra di Brocchi. Nel frattempo il Sassuolo pensa bene di estendere il suo contratto fino al 2025. L'annata collettiva non è proprio brillantissima, ma dal punto di vista individuale i numeri sono comunque rilevanti: 37 presenze, 8 gol (il miglior realizzatore della squadra, ndr), il Monza sfida il balzo in A. Arriva dunque la consacrazione: Dionisi vuole puntarci e lavora tanto nel suo miglioramento globale. Al Sassuolo la predisposizione al ruolo di mezzala viene consolidata, ed ecco arrivare la chiamata anche della Nazionale.

Gli ingredienti sono sempre stati gli stessi: spazi da attaccare con grinta, costante proiezione aggressiva e il lavoro del pendolino: avanti e indietro, come un elastico dotato di forza propulsiva.