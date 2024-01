La chiosa della lunga intervista rilasciata a Rivista Undici da Davide Frattesi è dedicato al rapporto coi social. Che spesso diventa spinoso perché ci si trova ad avere a che fare con il fenomeno degli haters che dimenticano come anche i calciatori siano innanzitutto uomini e si lasciano andare a commenti che superano le barriere del lecito allo scopo di fare del male: "Io vorrei rispondere a tutti, ma mi mordo la lingua e non lo faccio. Purtroppo viviamo in un mondo in cui la gente, dietro uno schermo, crede di avere il diritto di scrivere quello che vuole. E le persone non si rendono conto che noi calciatori quei commenti ce li leggiamo, e quando diventano venti, cento, mille, diventa pesante. A me non interessa niente, cerco di farmi scivolare tutto.

Ma magari c’è qualcun altro che invece ci pensa e ci ripensa, e poi può starci male. Si parla pochissimo del benessere dei calciatori. Ma io sono tranquillo. Sto bene così".