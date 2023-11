Davide Frattesi arriva anche in postazione Rai Sport per commentare il pareggio di Leverkusen, grazie al quale l'Italia riesce ad ottenere la qualificazione ad Euro2024: "Sapevamo che se non avessimo segnato nella prima ora sarebbe stata complicata, era ovvio. Loro poi l'hanno messa sul piano fisico, ma ciò che contava era passare il turno".

Hai pensato allo scavetto nel primo tempo?

"Sì, ma ricordando la partita di Champions League col Benfica mi sono accorto che il portiere usciva sempre in spaccata e ho cercato di mettergli la palla sotto le gambe".

Il contatto Cristante-Mudryk nel finale cosa ti è sembrato?

"Vedendo le immagini sembra che non lo tocchi, dal campo non ho visto nulla".

Quanto conterà con chi giocheremo e quanto dipenderà da noi l'Europeo?

"Tanto, perché prendere squadre più alla portata è fondamentale. Siamo l'Italia, andremo lì con tutte le nostre forze per cercare di fare qualcosa di fantastico".