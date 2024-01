Franco Carboni, praticamente mai impiegato da Raffaele Palladino, potrebbe lasciare il Monza in questa finestra invernale di calciomercato. Lo stesso Palladino, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato così del mercato e delle operazioni in uscita. "Abbiamo avuto un incontro con Galliani e siamo in perfetta sintonia su tutto. Qualche giocatore ha trovato poco spazio ed è giusto che vada a giocare altrove, ma a livello di entrata siamo concordi al cento per cento", le parole del mister del Monza.