Scelte quasi definite per Didier Deschamps in vista dell'amichevole di Lione tra la Nazionale francese e la Germania. Il probabile undici dei Bleus vedrà probabilmente il giovane Warren Zaire-Emery titolare a centrocampo a colmare l'assenza di Antoine Griezmann. Maglia da titolare in arrivo anche per Benjamin Pavard in difesa, al posto di Ibrahima Konaté, e per Marcus Thuram che sarà posizionato al centro dell'attacco con Ousmane Dembele e Kylian Mbappé.

Questo il probabile 11 transalpino: Samba; Koundé, Pavard, Upamecano, L. Hernandez; Zaire Emery, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Thuram, Mbappé.