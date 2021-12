Francia, stretta al numero di spettatori: massimo 5000 per eventi all’aperto

L'inizio dell'anno solare vedrà dunque inevitabilmente una Ligue 1 con capienza ridotta

La variante Omicron fa prevenire i bottoni governativi. Vi abbiamo già raccontato delle restrizioni in Belgio, a cui s'aggiungono quelle transalpine. Perché il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato, in una videoconferenza, di ridurre a un numero massimo di cinquemila persone gli spettatori per gli eventi all'aperto. L'inizio dell'anno solare vedrà dunque una Ligue 1 inevitabilmente con capienza estremamente ridotta.