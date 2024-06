In vista delle Olimpiadi, Thierry Henry ha stilato la lista dei calciatori chiamati a rappresentare la Francia. Lista nella quale, a sorpresa, non compaiono alcuni dei grandi nomi più attesi. L'escluso di lusso è Kylian Mbappé, ma non è l'unico. A non ricevere la chiamata di Henry è anche l'interista Marcus Thuram, in dubbio fino a qualche ora fa. Il centravanti di Inzaghi però può sorridere comunque: a comparire tra i convocati è il nome del fratello Khephren.