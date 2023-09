Sarà una Francia a forte tinte rossonere quella che scenderà in campo domani per sfidare l'Irlanda nella quinta giornata del girone B di qualificazione a Euro 2024. Stando all'Équipe, Didier Deschamps, ct dei Blues, dovrebbe schierare tutti e tre i milanisti dal via: Mike Maignan tra i pali, Theo Hernandez sulla sinistra e, infine, Olivier Giroud come riferimento offensivo e non Marcus Thuram. Che andrà in panchina al pari dell'altro interista convocato, Benjamin Pavard, evidentemente non ancora al top dopo aver giocato appena 45' in gare ufficiali in questa stagione.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.