Tutto confermato: Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, si affida sia a Benjamin Pavard che a Marcus Thuram per l'amichevole di questa sera al Groupama Stadium contro la Germania. Pavard sarà schierato al centro della difesa, mentre Thuram affiancherà davanti Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. In panchina i milanisti Mike Maignan (non al meglio), Theo Hernandez e Olivier Giroud, così come il laziale Matteo Guendouzi.