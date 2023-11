Marcus Thuram può diventare il numero nove titolare della Francia? Questa è una delle domande rivolte dai giornalisti francesi a Didier Deschamps, ct dei Blues, durante la conferenza stampa odierna in cui è stata annunciata la lista dei convocati per i prossimi impegni contro Gibilterra e Grecia: "All'Inter viene schierato esclusivamente come attaccante centrale - le sue parole -. Considerando le sue qualità, il margine di miglioramento riguarda l'efficienza in zona gol, ma è già migliorato molto sotto questo aspetto. Ha sempre il sorriso, è felice, è in fiducia e si vede.

Marcus e Olivier Giroud sono i profili più vicini a quelli del centravanti classico, Randal Kolo Muani è diverso. Questo mi dà tante opzioni".