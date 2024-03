Vigilia per Didier Deschamps, chiamato con la sua Francia a dimenticare alla svelta la brutta figura con la Germania nell'amichevole di Marsiglia contro il Cile. In conferenza stampa, il ct transalpino conferma che diversi saranno i cambiamenti rispetto alla formazione schierata contro i teutonici: "Non saranno gli stessi giocatori ma tutti saranno lì: si tratta di iniziare la partita, di avere minuti. Sanno che hanno il loro interesse a fare bene, ma questo fa parte di uno spirito collettivo. Avrò bisogno di tutti. Non si sa mai cosa può succedere da qui a maggio. La forza collettiva è al di sopra di tutto, anche se c'è il talento individuale".

Deschamps parla anche degli avversari di domani: "Il Cile non ha le stesse caratteristiche della Germania: gioca palla a terra e ha elementi di corporatura più minuta. Hanno cambiato allenatore quindi inevitabilmente ci saranno dei cambiamenti. È un avversario diverso, ma con molta qualità, e tra Jorge Vargas e Alexis Sanchez ha elementi pesanti per efficacia".