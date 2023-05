Intervistato dal sito SportFace, Francesco Passaro, wild card degli imminenti Internazionali d'Italia di Roma, ha parlato non solo del suo momento della carriera ma si è soffermato anche sul prossimo Euroderby, lui che è grande tifoso dell'Inter: "Sono molto positivo per questa ultima parte dell’anno; siamo un’ottima squadra ed un gruppo affiatato, possiamo davvero toglierci grandi soddisfazioni. Derby di Champions? Resto molto fiducioso, possiamo arrivare in finale. Oggi pomeriggio mi alleno e non potrò seguire Roma-Inter con comodità, ma spero di sentire le urla dei tifosi interisti dallo Stadio Olimpico”, conclude il tennista perugino.