FOTO – Maglie storiche e cimeli: la leggenda azzurra abita a San Siro

Aprirà domani mattina il museo dedicato alla storia della Nazionale italiana di calcio. Per i soci Inter Club anche un'interessante opportunità

Aprirà domani, in occasione della sfida Inter-Juventus, il museo dedicato alla storia della Nazionale di calcio all'interno dello stadio San Siro di Milano. Un'esposizione ricca di cimeli unici, appartenenti alla collezione privata di un collezionista tra i più famosi al mondo, che ripercorre la storia della Nazionale attraverso maglie uniche, indossate durante le partite da tutti i campioni azzurri, a partire dalla prima, storica divisa bianca utilizzata in occasione dell'incontro contro la Francia del 15 maggio 1910 all'Arena Civica di Milano, prima tappa di un viaggio lungo 111 anni ripercorribile attraverso numerosissimi memorabilia, tra maglie storiche, alcune delle quali riconducibili a momenti curiosi (come una maglia verde usata in occasione di un match contro l'Argentina a Roma nel 1954), fino ai giorni nostri con il recentissimo trionfo agli Europei celebrato con la maglia di Nicolò Barella indossata in finale con la medaglia prestata per l'occasione da Gabriele Oriali .

In esclusiva e anteprima per i soci Inter Club il museo aprirà le sue porte già domani mattina dalle ore 09:30 alle ore 14:00. Per avere accesso allo spazio espositivo è necessario prenotare il biglietto di ingresso, dal costo di 10 euro, al seguente link. Per l'occasione, lo ricordiamo, anche l'Inter Store di San Siro prolungherà l’orario di apertura che sarà lo stesso del museo. Compreso nel prezzo per tutti i soci Inter Club che acquisteranno il biglietto anche l'opportunità di scattare una foto in compagnia della riproduzione, in tutto e per tutto fedele all’originale, della coppa dello Scudetto vinta dall'Inter lo scorso campionato.