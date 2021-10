FOTO – Due giocatori della Lazio dicono a Reina di mettere fuori il pallone

Il portiere ignora la richiesta dei compagni che si erano accorti di Dimarco infortunato a terra e fa partire il contropiede biancoceleste

Non è certo una consolazione, anzi aumenta il disappunto sapere che prima che partisse il contropiede della Lazio che ha portato al gol di Felipe Anderson, fosse evidente a molti la situazione di Federico Dimarco, rimasto a terra per un colpo subito pochi secondi prima da Lucas Leiva. In particolare un fermo immagine evidenzia come due calciatori biancocelesti indichino a Pepe Reina di mettere il pallone fuori per permettere i soccorsi all'esterno nerazzurro, invito ignorato dal portiere spagnolo che ha fatto ripartire l'azione. Tra l'altro, l'immagine vede anche Matteo Darmian segnalare l'infortunio del compagno di squadra. Ergo, la scusa che la squadra di casa non si sia accorta dell'avversario dolorante a terra non regge.