Oltre allo striscione-appello per Milan Skriniar, ieri sera i tanti tifosi dell'Inter presenti sugli spalti dell'U-Power Stadium di Monza hanno voluto esporre uno striscione di saluto anche per Gianluca Vialli, avversario di tante battaglie dei nerazzurri con le maglie di Cremonese, Sampdoria e Juventus: "Riposa in pace", il messaggio dei sostenitori interisti.