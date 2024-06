Dopo una mini-vacanza presa in accordo con il ct Ricardo Gareca, al termine della stagione conclusa con l'Inter, Alexis Sanchez ha raggiunto in questi minuti il ritiro della Nazionale cilena di Juan Pinto Durán, in vista dell'amichevole contro il Paraguay in preparazione alla Copa America. "Il capocannoniere storico della Roja è già a casa", il messaggio pubblicato sul profilo X della Selección Chilena vicino alla foto del Niño Maravilla con gli occhiali da sole.