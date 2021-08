Foschi: “Inter, un grande colpo vendere Lukaku. Inzaghi ha fatto una bella scelta”

Il ds del Palermo: "Il calcio sta attraversando un periodo difficile. Il club di Zhang aveva bisogno di fare cassa"

Sui movimenti di mercato ha spiegato: "Sappiamo delle difficoltà che ci sono in Italia, lo vediamo nell’Inter, nella Juventus, con il Milan e tante altre. Lukaku è stato ceduto al Chelsea perché il club di Zhang aveva bisogno di fare cassa. Per me l'Inter ha fatto un gran bel colpo a vendere Lukaku, e lui di conseguenza è andato in un buon club. Stesso discorso vale per la Juventus e le altre squadre perché nella Serie A sono cambiate tante cose. Io sono realista: in questo momento il calcio sta attraversando un periodo difficile in cui c'è bisogno di far cassa e certi soldi non si spendono più. Questo momento qui, quello che conta è incassare soldi e non comprare, perché non ne abbiamo da spendere. In questi ultimi 3-4 anni è cambiato tutto. Abbiamo vinto l'Europeo e questo ci ha dato una spinta di carica non indifferente che ci ha aiutato molto. Nella Serie A dobbiamo tenere bene in mente che determinate operazioni di mercato non si possono fare, o se si fanno, si fanno mascherate. Un esempio è la Juventus con il Sassuolo che per prendere a tutti i costi Locatelli, lo pagherà tra due anni. E questo la dice lunga perchè nei bilanci non ci sono ancora le possibilità per fare determinate operazioni nell'immediato. Secondo me ci vorranno almeno due anni per ripartire".