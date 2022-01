Foschi: “Dybala, l’Inter ha qualche possibilità. Alla Juve fatto un grandissimo errore”

Il direttore sportivo del Palermo: "Gli hanno dato il contratto prima delle feste e ora le cose sono cambiate"

"Bisogna conoscere il Dybala vero. Lo abbiamo visto un anno e mezzo fa, quando stava bene fisicamente e di testa. È un giocatore importante ma anche un uomo, fragile più o meno come tutti. Ha avuto il Covid, ma c'è stato anche tanto altro. Se sta a posto, non mi privo assolutamente di Dybala". Così Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, intervenendo ai microfoni di 'Maracanà' su TMW Radio ha analizzato la questione legata al futuro dell'attaccante bianconero. "È stato fatto un grossissimo errore alla Juve, gli hanno dato il contratto prima delle feste e ora le cose sono cambiate. Ha toccato il fondo e il bello viene ora. Deve ripartire da uno come lui. Devono sistemargli il contratto. Nel suo ruolo da trequartista, non punta o esterno, è il migliore. Non lo do via Dybala, soprattutto a parametro zero poi. Mi dispiacerebbe vederlo all'Inter o al Barcellona senza aver dato quello che doveva alla Juventus". Marotta ha delle possibilità di portarlo in nerazzurro? "Se va via dalla Juventus per me non rimane in Italia. L'Inter comunque ha qualche possibilità - ha aggiunto Foschi -. Dobbiamo calcolare anche che lui è un tipo abbastanza fragile. Ha bisogno di andare sul campo, fare sempre palestra per uno come lui è controproducente. Se ci fossero più partite e più allenamenti in campo si sarebbe fatto male molto meno".