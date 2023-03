Anche Matteo Forte, direttore dei teatri Lirico e Nazionale di Milano, esprime il suo punto di vista su come riconvertire lo stadio Meazza nel caso di addio di Inter e Milan ai microfoni dell'edizione milanese del Corriere della Sera: "Dobbiamo puntare sulla value exploitation, cioè la massimizzazione del contenitore, in questo caso lo stadio, come fanno all’estero. Opere teatrali, musical, presentazioni di libri, attività e laboratori per bambini, ristoranti e aree commerciali: il Meazza deve vivere sempre e deve accompagnare lo spettatore prima e durante la rappresentazione".