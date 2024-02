Il tema della ristrutturazione di San Siro, tanto caldeggiato dal sindaco di Milano Beppe Sala, non sembra raccogliere l'interesse di Inter e Milan, che hanno già rivolto le loro attenzioni altrove per costruire i rispettivi stadi di proprietà. "So che ci sono molte criticità su questa idea da parte delle squadre, quindi bisogna parlare con loro - ha spiegato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia -.

Tutte le cose che si vogliono fare subiscono una serie di stop dai comitati o dai vari organismi che nascono, non so cosa dire. Ci saranno le autorità che devono decidere, valuteranno sulla base di tutte le considerazioni, anche quelle esposte dal comitato".